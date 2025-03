La puntata del 24 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 24 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra si dirige da Ozan, decisa a mettere le cose in chiaro sul loro rapporto. Mentre va da lui ha un grave incidente e rimane in coma.

Esra si risveglia ma sembra aver perso la memoria. I suoi ricordi sono rimasti ancorati al passato e non ha memoria degli ultimi anni, non si ricorda il matrimonio e neanche il figlio Atlas.

Ozan riporta Esra a casa e le racconta gli sviluppi della loro relazione, cercando di nascondere gli aspetti negativi.

Zumrut approfitta dell'amnesia di Esra e prova a instaurare con lei il rapporto suocera-nuora che ha sempre sognato.

Zumrut decide di organizzare dei festeggiamenti in onore della separazione tra Elif ed Ekrem. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

