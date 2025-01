La puntata del 23 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 23 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan cerca un investitore per la nuova azienda che ha fondato, ma il padre di Cagla gli mette il bastone tra le ruote.

Nel frattempo Cinar si arrende all'idea che senza Ozan la loro azienda fallirà e gli chiede di tornare alla Milenyum Soft. Ozan accetta a condizione che Esra diventi vice-CEO.

Il ristorante di Menekse si affolla di nuovo di clienti dopo che il video di una lite tra Menekse e Zumrut diventa virale sui social. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

