La puntata del 22 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 22 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut, in preda alla sua amnesia, continua a fare beneficenza e a regalare i suoi averi a chiunque glieli chieda.

Arif cerca di accelerare la pratica di divorzio di sua figlia Cagla che nel frattempo ha avuto un grave incidente d'auto. Cagla cerca di opporsi al divorzio poiché sempre molto innamorata di Ozan. Lui, nel frattempo, è stato licenziato e cacciato dalla Millenyum Soft ma, sempre con accanto il fedele Musa, partorisce una nuova idea innovativa e trova subito un nuovo investitore.

Intanto, con l'assenza di Ozan, l'azienda va in crisi e perde clienti. Cagla e Cinar, non sapendo come far fronte alla crisi, perdono le staffe. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE