Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato sabato 22 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan ed Esra portano avanti il loro matrimonio di "facciata" per il bene di Atlas.

La loro unione è pero' minacciata dalla presenza di Ruya, donna intraprendente e arrivista che mira a prendere il posto di Esra nella vita di Ozan.

La donna, con la complicità della madre, studia il modo di attirare l'attenzione della sua preda e per questo chiede aiuto a Baris.

Nel frattempo, Yalcin e Menekse stanno vivendo una sorta di seconda luna di miele, grazie al fatto che i loro due figli Ekrem ed Esra sono ormai sposati e fuori di casa. Ma questo clima sereno disturba Zumrut che pone fine alla pace dei due coniugi invitando a sorpresa Meliha, madre di Yalcin.

Il rapporto tra Menekse e sua suocera è evidentemente burrascoso e questo diverte Zumrut. Ozan ed Esra sono sempre in procinto di litigare; ma il terreno sul quale si muovono è particolarmente scivoloso: i due sono ancora fortemente attratti l'uno dall'altra.

