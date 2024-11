La puntata del 21 novembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 21 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ekrem rivela a Zumrut che è stata Menekse a parlare male di lei a tutto il quartiere e la prega di non spifferarlo a sua madre. Zumrut, allora, decide di vendicarsi spiegando pubblicamente che quelle di Menekse erano solo calunnie. Nel frattempo, Esra conclude inaspettatamente l'affare con il nuovo ristorante e vince la cena insieme al CEO della Myllenium, Ozan. Quest'ultimo non ne è felice e cerca di convincerla ad annullarla, ma la ragazza non vuole sentire ragioni. Esra è ben decisa a far pentire Ozan di averle chiesto il divorzio e vuole riconquistarlo, ma proprio mentre la serata sembra aver preso una piega positiva, il giovane le rovescia addosso tutto il suo risentimento.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming dal 13 novembre con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

