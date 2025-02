La puntata del 21 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 21 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Ekrem deve giustificare la scoperta di Elif di una lettera d'amore per Gaye, che in realtà lui ha solo scritto al posto di Erem, troppo timido per farlo.

Erem riesce a convincere Elif dell'innocenza di Ekrem e chiede all'amico di portare lui stesso la lettera sulla scrivania di Gaye.

Ekrem accetta, ma viene visto da Gaye che legge la lettera, ma non essendo firmata, deduce che sia di Ekrem e decide così di stuzzicarlo un po', mettendolo in grande imbarazzo.

Durante una delle sue provocazioni, tutte respinte da Ekrem, arriva Elif, che li sorprende in una scena innocente ma ambigua, dichiarando guerra ad Ekrem.

Intanto Ozan ha saputo da Ela che Mert è tornato in città. Ozan, molto preoccupato, è intenzionato a scoprire dove si trova per parlarci.

Intanto Cagla è sempre più convinta che Ozan stia per rinunciare al divorzio, tornando a vivere con la loro ex-famiglia.

Viene poi avvicinata da Ayaz, che la minaccia di parlare chiedendole in cambio quote azionarie in suo favore.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

