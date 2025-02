La puntata del 20 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 20 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut decide di vendicarsi di Menekse per averle presentato Rukneddin e a tal fine dice a Neriman di avere solo tre mesi di vita, certa che quest'ultima lo riferirà a Menkse.

Menekse, preoccupata, va a casa di Zumrut e asseconda, senza fiatare, tutti i suoi assurdi desideri. Nel frattempo, Eren confessa a Ekrem di provare dei sentimenti per Gaye e gli chiede di aiutarlo a conquistarla.

Ekrem scrive alla ragazza una lettera per conto di Eren, che però, sfortunatamente, finirà nelle mani di Elif. Çagla cede alle pressioni di Mert e gli fa vedere Ela, mentre Ozan affronta Esra e le impone di intentare una causa che lo faccia riconoscere ufficialmente come padre di Atlas.

Esra, dal canto suo, gli chiede di divorziare prima da Çagla. Ayaz dice a Çinar di essere a conoscenza del segreto di Çagla.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

