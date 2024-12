La puntata del 20 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 20 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan decide di sposare Cagla nonostante sia ancora innamorato di Esra. Esra, disperata e incredula, affronta Ozan, ma lui la caccia in malo modo senza darle spiegazioni. Anche familiari e amici di entrambi i giovani non riescono a spiegarsi il motivo del repentino cambiamento. Cagla, dal canto suo, è felicissima e dà inizio ai preparativi per le nozze, mentre Cinar e Arif sono preoccupati da tanta fretta. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

