La puntata del 19 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 19 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut non si sente bene, è convinta di essere malata e ne parla con Menekse, che capisce subito che è innamorata di Nazim.

Esra e Ozan devono scrivere una lista delle caratteristiche positive e negative l'uno dell'altra e leggerle in terapia. Questa lista diventa motivo di litigio ed entrambi si concentrano sulle caratteristiche negative dell'altro. Durante la seduta, quando il terapeuta gli chiede di leggere le caratteristiche positive, si rendono conto di quanto siano innamorati.

Esra e Ozan sembrano aver ritrovato un po' di stabilità, ma Efe fa rimuovere Ozan dalla posizione di CEO e gli vieta di entrare in azienda. Ozan dopo essere stato provocato, lo colpisce ed Efe lo denuncia.

Esra è furiosa e affronta Efe faccia a faccia, dicendogli di ritirare la denuncia e di andare via dall'azienda, ma Efe è fermo sulla sua posizione. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

