Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 18 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut e Reyhan si trasferiscono in una casa nel loro vecchio quartiere riaprendo vecchie ferite e scatenando un vero e proprio conflitto di classe con Menekse e la sua famiglia che hanno sempre vissuto lì.

Ozan è contrario a questo trasloco e va dalla madre per convincerla a ritornare subito a casa. Andando a incontrare la madre Ozan incontra Esra che lo sfida ad assumerla come tirocinante, dopo il colloquio che lei aveva fatto giorni prima e che non aveva superato.

Punto nel suo orgoglio, Ozan recupera il curriculum di Esra dal cestino e lo approva, assumendo di fatto Esra nella sua azienda. Tra i due inizia quindi sul luogo di lavoro una piccola guerra fredda che ognuno pensa di poter vincere, ma che stanno perdendo entrambi.

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming dal 13 novembre con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

