La puntata del 18 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 18 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra e Ozan iniziano un percorso di terapia di coppia nel tentativo di riconciliarsi e salvare il loro matrimonio. Anche se entrambi mostrano volontà, sembra che tutti i loro tentativi siano destinati a naufragare.

A complicare le cose arriva anche Efe che, avendo combinato un altro guaio all'interno dell'azienda, costringe Ozan a licenziarlo. Lo fa con l'appoggio di Esre, che questa volta si guarda bene dal difendere il suo ex amico.

Nazim cerca di consolidare la sua conoscenza con Zumrut pensando che sia stata lei a scrivere la lettera che lui ha trovato nel suo negozio. Zumrut ovviamente lo allontana in modo brusco e poi si rivolge a Yalcin, facendo leva sul suo spirito da investigatore.

Elif scopre che sarà molto difficile per lei rimanere incinta. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

