La puntata del 18 febbraio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 18 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Yalcin e Menekse organizzano un ridicolo incontro matrimoniale per Zumrut, che si ritrova corteggiata da un anziano in pensione. Cagla e Cinar riflettono sulla necessità di far tacere il fratello di Ozan, che evidentemente sa cose che porterebbero le due coppie a lasciarsi.

Ozan viene chiamato dalla scuola di Ela perché la bambina piange e chiede del papà. Ovviamente Ozan va a prenderla, ma la bambina vuole andare dalla nonna, che si trova al ristorante di Menekse, dove c'è anche Esra con Atlas. Tutti insieme giocano con i bambini, ma Cagla non è stata rintracciata dalla scuola né avvisata da Ozan. La donna va su tutte le furie e chiama la polizia.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE