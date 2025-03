La puntata del 17 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 17 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra è sempre gelosa di Ozan e a tarda sera penetra furtivamente nella sua casa, certa di coglierlo in flagrante. Non succederà, e anzi si farà facilmente scoprire da Ozan, indispettito dall'intrusione. Ma Ozan si accorge che Esra ha la febbre e la invita a restare a dormire lì. Lei accetta, piacevolmente lusingata.

Al mattino, mentre Ozan si occupa amorevolmente della colazione, arriva ad Esra la comunicazione del suo avvocato circa l'imminente udienza per la causa di divorzio: Ozan ha firmato, quindi il divorzio si farà. Ma in tribunale è evidente che questo divorzio "pesi" a tutti e due. E mentre tutti gli amici depongono in aula, raccontando pregi e difetti di questa coppia, appare evidente anche al Giudice che questo divorzio non sia da dichiarare, ma anzi rimanda a sei mesi la causa, obbligandoli a seguire un percorso di terapia di coppia.

Menekse e Zumrut, prudentemente non informate della causa, lo vengono a sapere dalla pettegola Neriman. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

