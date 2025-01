La puntata del 17 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 17 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, il signor Arif parla quindi con Ozan per convincerlo a salvare il matrimonio, ma lui è irremovibile. Davanti a questa posizione così drastica, Arif decide di estromettere Ozan dall'azienda e convoca il consiglio di amministrazione per votare il suo licenziamento. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

