Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato lunedì 17 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Cinar piomba come una furia nell'ufficio di Ozan e gli intima di non avvicinarsi più a Esra e Atlas. Ozan, dal canto suo, è alle prese con in ricatti di Cagla che usa la piccola Ela per ricattarlo.

A sua volta, Cagla è tenuta in scacco da Mert, suo ex e padre biologico della bambina. L'uomo, colpito dall'incontro con la figlia, vorrebbe passare un po' di tempo con lei contravvenendo agli accordi presi.

Esra è sotto pressione a causa di Ayaz, il misterioso fratello di Ozan.

Cinar va a parlare con Ayaz per trovare un accordo.

