La puntata del 17 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 17 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan ed Esra si baciano dopo che il ragazzo ha rivelato i suoi veri sentimenti.

Cagla li vede baciarsi e, dopo un primo momento di disperazione, decide di lottare per Ozan.

Anche Cinar non vuole arrendersi con Esra e affronta Ozan dicendogli che farà il possibile per conquistarla. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

