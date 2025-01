La puntata del 15 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato mercoledì 15 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, Elif ed Ekrem scappano da casa e Esra e Ozan vanno a cercali in una abitazione in collina di proprietà della famiglia. I due restano bloccati per una ruota a terra e passano la notte fuori. Al mattino seguente, scoppia una furiosa lite durante la quale Esra confessa a Ozan le minacce subite da Cagla.

Nel frattempo, Cinar scopre che la spia che ha tradito l'azienda è sua sorella Cagla. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

