Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 14 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, nel tentativo di convincere Ozan a restare con loro, Cagla porta via Ela e lo minaccia di non fargliela più vedere.

Nel frattempo, mentre Ezra è sola perché Cinar è in viaggio d'affari, Atlas ha un malore. Ozan si offre di portarli dalla pediatra di Ela e la dottoressa dice loro che il bambino ha un'allergia. Al ritorno, Cinar scopre che Ozan è stato con loro e s'infuria.

Ozan chiede a sua madre di parlargli di suo padre, ma Zumrut non la prende bene.

Infine, Ayaz ricatta Ezra minacciandola di rivelare a Ozan che Atlas è suo figlio se lei non gli fornirà informazioni sui clienti dell'azienda di Ozan.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

