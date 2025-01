La puntata del 13 gennaio di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 14 gennaio in esclusiva su Mediaset Infinity, quando Ekrem torna in città, scopre che a causa di Zumrut il ristorante ha perso i clienti.

Yalcin va dal commercialista per rinegoziare un grande debito, ma scopre che il debito è stato già saldato.

È stato Ozan a saldare il debito della famiglia di Esra e questo manda Cinar su tutte le furie. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

