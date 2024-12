La puntata del 13 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 13 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra decide di partecipare alla cerimonia di premiazione della campagna a cui ha lavorato e ottiene l'ammirazione di tutti grazie al suo discorso di ringraziamento per il premio. La serata porta fortuna anche a Zeynep e a Musa che finalmente si conoscono e sembrano avere una buona affinità. Intanto Yalcin e Menekse continuano a non volersi né vedere né parlare. Allora i due figli mettono in atto un piano per cercare di farli riconciliare. Ma questo non funziona e, anzi, spingerà entrambi i genitori a passare all'azione per quanto riguarda il divorzio. Cinar, dopo aver assistito alla discussione tra Esra e Ozan, capisce che i due erano sposati. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE