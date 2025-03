La puntata dell'11 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 11 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Ozan vuole dimostrare a tutti i costi a Esra che sta cercando di cambiare: vuole essere più calmo e riflessivo e non agire più d'impulso spinto dall'ira.

All'inizio Ozan incontra delle difficoltà, ma piano piano riesce a controllarsi e i due passano una bella giornata con il figlio a un evento scolastico.

Zumrut rimane colpita da Nizam, suo rivale nell'elezione a rappresentante di quartiere. Scopre che l'uomo è un vecchio amico di Yalcin. La donna è attratta da lui e decide di fare di tutto per farlo rinunciare alla candidatura e cacciarlo dal quartiere. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

