La puntata del 10 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 10 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut e Menekse si precipitano verso la sede del comitato di quartiere, determinate a conquistare per prime la scrivania. Una volta arrivate, scoppia come al solito una lite tra loro. Uscite in strada, notano un cartellone pubblicitario che mostra Esra e Ozan in abiti da sposi. Yusuf minaccia di rivelare a tutti che Ozan ed Esra sono stati sposati, costringendo i due a seguirlo in Tracia per chiedere la mano di Meltem, una ragazza di cui è innamorato da tempo. Quando arrivano a casa di Meltem, Ozan racconta alla famiglia la sua storia di abbandono e riscatto, riuscendo a convincere madre e fratelli delle buone intenzioni di Yusuf. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

