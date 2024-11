Da Burcu Özberk e İlhan Şen a Melisa Döngel (Ceren in Love Is in the Air), scopriamo tutto il cast della nuova serie turca di Mediaset Infinity

I fan di Love Is in the Air e Mr. Wrong - Lezioni d'amore riconosceranno alcune attrici in Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), la nuova serie turca in arrivo dal 13 novembre in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nella trama di Love, Reason, Get even, i protagonisti sono Esra e Ozan, due ex che si rincontrano anni dopo la fine del loro matrimonio e l'invenzione di un'app che ha reso Ozan milionario. Esra si trova davanti uomo freddo e arrogante, molto diverso da quello che un tempo amava. Questo scatena in lei il desiderio di farlo innamorare di nuovo di lei e di vendicarsi.

Nel video qui sopra scopriamo gli attori e le attrici che compongono il cast di Love, Reason, Get even.

Love, Reason, Get even - Il cast

Esra, la protagonista femminile della serie, è interpretata da Burcu Özberk, attrice turca classe 1989 laureata presso il Dipartimento di Teatro del Conservatorio Statale di Ankara dell'Università di Hacettepe e con alle spalle numerosi ruoli in serie tv.

Ozan, protagonista maschile della serie, ha il volto di İlhan Şen, attore e modello turco nato in Bulgaria il 19 dicembre 1989. Oltre alla carriera nel mondo della moda e della recitazione, İlhan è anche laureato in ingegneria edile.

In Love, Reason, Get even ritroviamo anche Melisa Döngel, che il pubblico italiano ha conosciuto grazie al ruolo di Ceren Başar nella serie Love Is in the Air, e Ceren Koç, Ebru Atasoy nella serie Mr. Wrong - Lezioni d'amore.

Completano il cast: Burak Yörük, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu e Mehmet Yılmaz.

