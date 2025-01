Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da martedì 28 gennaio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da martedì 28 gennaio, Esra, parlando con Zeynep, le confessa che dubita che Cagla sia incinta.

Dopo l'incendio, la famiglia di Esra è ospiti a casa di Zumrut: hanno vitto e alloggio assicurato quindi cercano di ritardare in tutti i modi il loro rientro a casa evitando di chiamare Cemil, l'imbianchino.

Cagla si incontra di nascosto in un parco con Mert, lui le confessa che ha saputo da Cinar che è incinta e le dice che vuole stare con lei.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE