Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da giovedì 9 gennaio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da giovedì 9 gennaio, Ozan si è ritirato sulla sua barca nel porto e non vuole saperne di tornare in azienda.

La sua assenza sta creando molti problemi, e diversi clienti minacciano di abbandonare il progetto comune, se non riusciranno a sentirlo personalmente.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

