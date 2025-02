Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da lunedì 3 marzo on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da lunedì 3 marzo, Ozan ha un incidente con l'auto di Esra a cui Baris aveva manomesso i freni. Ruya va nel panico quando scopre che proprio Ozan è rimasto coinvolto nello schianto. Esra è molto preoccupata e il ragazzo approfitta delle sue cure.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

