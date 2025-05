Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 15 maggio in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin si arrabbia con Ilgaz. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 15 maggio

Gul e Aylin si recano a casa di Metin per dirgli in faccia tutto quello che pensano e per inchiodarli alle loro responsabilità. Pars cerca di organizzare un incontro con Serdar, ma lui è già uscito di prigione ed è scomparso, nascosto da Yekta in un albergo di lusso.

