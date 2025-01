Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da lunedì 27 gennaio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da lunedì 27 gennaio, Esra decide di seguire Çagla perché è convinta che questa debba incontrarsi con qualcuno.

Cagla vede Esra e abbandona il caffè senza nemmeno avvicinarsi a Mert, che nel frattempo l'aveva raggiunta.

Menekse e Zümrüt litigano sul set dello spot che devono girare insieme e il regista, esasperato, abbandona il progetto.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

