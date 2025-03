Ozan riporta Esra alla normalità. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da mercoledì 26 marzo on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da mercoledì 26 marzo, Esra si trova ancora in uno stato di amnesia. Ozan, d'accordo con gli altri, cerca di riportarla alla sua vita di prima.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Mediaset Infinity.

