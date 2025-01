Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da giovedì 23 gennaio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da giovedì 23 gennaio, Ozan è alla ricerca di un investitore per la nuova azienda che ha fondato.

Nel frattempo, Ekrem vuole girare un video mentre Menekse cucina da postare poi sul canale di Zumrut, ma le due iniziano a litigare. La lite va in diretta, il video diventa virale e il ristorante di Menekse si affolla di nuovo di clienti che vogliono farsi un selfie con loro.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

