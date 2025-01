Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da martedì 14 gennaio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da martedì 14 gennaio, dopo una furiosa litigata, Ekrem e Elif sono sempre piu innamorati.

Elif aveva messo in imbarazzo Ekrem davanti ai sui amici, e lui le aveva dato della viziata, ma ora è tornato il sereno e i due decidono di sposarsi e di annunciarlo alle rispettive madri.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

