Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da martedì 11 febbraio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da martedì 11 febbraio, Ayaz Karakoc, l'uomo che sta minando la Milenyum Soft, si presenta all'improvviso davanti a Esra in un bar dove le fa capire che sa molte cose su di lei e che si vedranno spesso.

Ozan, appena viene a saperlo, corre in ufficio da lui per intimargli di lasciare in pace Esra e la sua azienda.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

