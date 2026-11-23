Un'anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova serie turca Love For Rent, disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity dal 23 novembre, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.
Ecco quello che accadrà negli episodi disponibili dal 30 novembre al 4 dicembre.
Invitata da Omer alla festa, Defne si presenta trasformata e lo lascia senza parole, sotto lo sguardo geloso di Sinan e Yasemin.
Defne viene vista uscire con Sinan dopo il ballo con Omer. All'alba si scopre il furto del prototipo e i sospetti si concentrano su Defne.
Licenziata e accusata di aver rubato il prototipo delle scarpe, Defne è determinata a dimostrare a Omer la sua innocenza.
Intanto, Omer è in fermento per l'arrivo degli stilisti italiani, ai quali deve presentare le famose scarpe scomparse.
Infine, recuperato il prototipo che salva la Passionis, Neriman passa al contrattacco: ricatta Yasemin e la costringe ad abbandonare l'azienda.