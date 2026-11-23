Invitata da Omer alla festa, Defne si presenta trasformata e lo lascia senza parole, sotto lo sguardo geloso di Sinan e Yasemin.



Defne viene vista uscire con Sinan dopo il ballo con Omer. All'alba si scopre il furto del prototipo e i sospetti si concentrano su Defne.



Licenziata e accusata di aver rubato il prototipo delle scarpe, Defne è determinata a dimostrare a Omer la sua innocenza.



Intanto, Omer è in fermento per l'arrivo degli stilisti italiani, ai quali deve presentare le famose scarpe scomparse.



Infine, recuperato il prototipo che salva la Passionis, Neriman passa al contrattacco: ricatta Yasemin e la costringe ad abbandonare l'azienda.

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