La puntata integrale di giovedì 26 novembre della nuova serie turca Love For Rent (Kiralik Ask) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Elcin Sangu e Baris Arduc viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Omer, stanco dei modi poco professionali di Defne, le impone di preparare una presentazione entro la mattina seguente. Ci riuscirà?
Nel frattempo, Nihan rifiuta Ismail perché interessata a Serdar, che però la vede come un’amica.
I nuovi episodi di Love For Rent vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.