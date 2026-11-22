La puntata integrale di lunedì 23 novembre della serie turca Love For Rent ( Kiralik Ask ) è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Elcin Sangu e Baris Arduc viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

C'è chi arriva tardi al lavoro e rimedia una ramanzina. Defne, cameriera, arriva tardi e rimedia un bacio: quello di Omer, un cliente mai visto prima che la spaccia per la sua fidanzata davanti a tutti. Morale: licenziata. E quel bacio? L'inizio di un piano tutto su di lei.



I nuovi episodi di Love For Rent vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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