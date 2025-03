La prima puntata de Lo Show dei Record ha messo in mostra sfide da lasciare tutti col fiato sospeso e incredibili primati. Tra questi, durante l'appuntamento in onda mercoledì 5 marzo in prima serata su Canale 5, Gerry Scotti ha accolto in studio Lalit Patidar, l'uomo con più peli sul viso. "Non sono mai uscito dall'India, questa è la mia prima volta e sono molto felice di essere qui, le persone sono fantastiche "Non abbiamo mai capito a cosa sia dovuta questa condizione, i medici hanno ipotizzato una disfunzione ormonale", racconta Lalit Patidar, che per partecipare alla trasmissione ha lasciato per la prima volta il suo paese natale, l'India. Il ragazzo ha proseguito raccontando le difficoltà vissute durante i primi tempi a scuola, poi superati brillantemente anche grazie al supporto della sua famiglia e della religione. "In India c'è una divinità ricoperta di peli e spesso sono stato associato a questa figura. Quando avevo tre mesi i miei genitori mi portarono in un tempio molto importante e i pellegrini iniziarono a toccarmi i piedi, un segno di rispetto nella nostra cultura". Mentre a proposito di un'eventuale soluzione, Lalit Patidar spiega che dopo i ventuno anni potrà ricorrere alla chirurgia plastica o al laser, ma al momento - racconta durante il programma - non ha intenzione di cambiare aspetto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFNITY MAGAZINE