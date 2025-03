La terza puntata de Lo Show dei Record, andata in onda mercoledì 19 marzo in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Gerry Scotti conduce lo show più spettacolare della tv con emozionanti prove dall'Italia e da tutto il mondo.

Lo Show dei Record, le prove della terza puntata

La prova più spettacolare della puntata arriverà dall’Uzbekistan. Il pubblico assisterà a un’acrobazia aerea in cui saranno fondamentali: forza, coordinamento e coraggio. Il Duo Disar deve eseguire delle rotazioni appesi a delle cinghie aeree attaccati per la bocca.

Dalla Finlandia, il record più divertente e tenero avrà come protagonista un coniglietto che dovrà percorrere nel minor tempo possibile un percorso a ostacoli.

Infine, per le imprese acquatiche, arriverà dal Messico Tavi Castro che tenterà, in apnea, di portare in superficie, da 40 metri di profondità, una pesante ancora.

L'incredibile trasformazione di Holly Murray che è riuscita a ricoprire il proprio corpo con oltre 33mila strass.

