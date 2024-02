Lo Show dei Record, i salti simultanei della Troupe ADC

Nuove imperdibili performance hanno caratterizzato la terza puntata de Lo Show Dei Record , in onda domenica 18 febbraio in prima serata su. Tra queste, laha stabilito il nuovo primato dieseguiti in un minuto, dando vita a un'esibizione da lasciare il pubblico con il fiato sospeso per abilità e coordinazione. "Questi simpatici e scattanti acrobati hanno creato un progetto che unisce l'attività sportiva e la ginnastica", ha annunciato, dando il benvenuto in studio al gruppo etiope. "Avete avuto un grande successo durante laa Lo Show Dei Record - ha proseguito il conduttore, prima di lasciare la parola agli atleti.

La Troupe ADC ha quindi dato vita al numero presentato per entrare nuovamente nella storia, tentando di arrivare a ben quindici salti simultanei da compiere in un minuto. E se il primo tentativo non va a buon fine, la seconda performance si rivela perfetta per stabilire il nuovo record e far esplodere di gioia l'intero gruppo di atleti.

