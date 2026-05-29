L'Erede, la prima puntata del 29 maggio in streaming

L'erede: la trama della prima puntata

Gli Yelduran e i Kordagli sono due famiglie numerose e consolidate di Urfa. La loro lunga faida si è conclusa con un accordo per il matrimonio tra Serhat e Yildiz.

Tuttavia, Serhat, affermato chirurgo di Istanbul che viveva lontano dalla famiglia, non ha mai voluto questo matrimonio.

La vita di Serhat cambia completamente quando incontra Melek. Tutti sanno che Serhat è l'erede della famiglia Yelduran, ma lui non ha nessuna intenzione di sposare Yildiz né di diventarne il successore.

Quando Melek viene ricoverata in ospedale, Serhat, che stava partendo per la Germania, si precipita in sala operatoria per salvarla.

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