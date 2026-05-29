La puntata integrale del 30 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Haziran e Poyraz vanno a parlare con Doygun nel tentativo di convincerlo a non trasformare l’isola in un grande centro turistico, ma il loro confronto non porta ai risultati sperati.
Intanto, Sadik presenta Biricik a Doygun, affinché possa fargli da assistente per un giorno.
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