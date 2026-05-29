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Be My Sunshine

SERIE TV30 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 30 maggio in streaming

La puntata del 30 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 30 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 30 maggio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Haziran e Poyraz vanno a parlare con Doygun nel tentativo di convincerlo a non trasformare l’isola in un grande centro turistico, ma il loro confronto non porta ai risultati sperati.

Intanto, Sadik presenta Biricik a Doygun, affinché possa fargli da assistente per un giorno.

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