Le Iene, le anticipazioni del 2 aprile: tra gli ospiti, la cantante Clara

Dalla storia di Franco Antonello e di suo figlio Andrea, autistico dalla nascita, all'esperienza di Nicolò De Devitiis con i The Kolors: tutte le anticipazioni della prossima puntata

Veronica Gentili e Max Angioni conducono Le Iene

Martedì 2 aprile, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: la cantante Clara, una delle protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo.

Le Iene: i servizi del 2 aprile

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, Franco Antonello insieme a suo figlio Andrea, un ragazzo di 31 anni autistico dalla nascita, saliranno sul palco della trasmissione con il fine di sensibilizzare sulla consapevolezza e la comprensione dello spettro autistico. La loro storia, nota al pubblico dal 2010 grazie ai servizi di Giulio Golia, sarà ripercorsa anche durante la puntata del 2 aprile. Tra gli altri servizi in onda quello di Nicolò De Devitiis che, passando insieme a loro 48 ore, racconta la vita della band The Kolors.

