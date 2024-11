Durante la seconda puntata de La Talpa, Alessandro Egger si accorge che un uomo incappucciato si è impossessato della valigetta che i concorrenti non dovevano perdere per nessun motivo. Nonostante Egger cerchi di avvisare i compagni, molti iniziano a sospettare che sia lui stesso a creare confusione per depistare il gruppo: “Sono andato su per la mia consueta ronda notturna e ho visto quel sospettato con la valigetta… non ho prove che dimostrino che ho visto qualcuno prenderla”. Per questo, e per cercare il colpevole, Egger lascia la villa per tre ore, ma al suo ritorno ha un acceso confronto con Gilles Rocca.

Diletta Leotta rivela che le telecamere nascoste hanno documentato che l'autore del furto è Andrea Preti, in missione segreta. Preti conferma di aver accettato per il bene del gruppo. Grazie a questa mossa, il gruppo guadagna 3mila euro, portando il montepremi a 23mila euro.

Andrea Preti

Tutti applaudono tranne Gilles Rocca, che sorprende tutti rivelando di sapere tutto: “Facevo finta di dormire… ho visto Andrea chiudere le tende e uscire dalla finestra. Perché dovevo dirlo al gruppo? Ho sempre saputo che era lui”.

