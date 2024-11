La Talpa, lo scontro tra Gilles Rocca e Alessandro Egger: "Non devi salvare il mondo"

Durante la seconda puntata de La Talpa, un misterioso uomo incappucciato tenta di sottrarre la valigetta affidata ai concorrenti. Alessandro Egger è il primo a notare i movimenti sospetti e avvisa immediatamente i compagni, ma gli altri concorrenti sono scettici: "Non ho prove che dimostrino che ho visto qualcuno prenderla", confessa l'attore e modello.

Convinto della colpevolezza di Andrea Preti, che associa al ladro per via della barba e della felpa de La Talpa, Egger decide di lasciare la villa per circa tre ore: "Se n’è andato via perché pensava che noi non gli stavamo dando credito. Questo ha interrotto tutta la ricerca e alla fine la ricerca della Talpa è diventata la ricerca di Alessandro Egger", racconta Gilles Rocca alla corte delle spie.

Alessandro Egger e Gilles Rocca a La Talpa

Rocca, infastidito dall'episodio, lo affronta duramente. La tensione culmina in uno scontro acceso, con Rocca che accusa Egger di aver spaventato le altre concorrenti: "Io me ne vado immediatamente se c’è una persona come te dentro la casa. Le ragazze hanno tutte paura perché tu sei una testa di c**o e me le hai fatte spaventare. Questo è un gioco! Non devi salvare il mondo".

Egger, rispondendo alle critiche, spiega di aver cercato di proteggere il gruppo: “Sono andato in giro perché potenzialmente c'era una persona in giro in questa villa”. Rocca, alla corte delle spie, si scusa per i toni accesi, ma ribadisce che il gioco non deve mettere a rischio i partecipanti: “Ok il gioco, ma qui realmente qualcuno si può far male".

