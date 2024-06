La rosa della vendetta, la terza puntata del 21 giugno in streaming

La terza puntata de La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), è andata in onda venerdì 21 giugno in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la terza puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, gli stessi episodi de La rosa della vendetta saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la trama della terza puntata

Deva, con la caviglia rotta, fugge attraverso il bosco, inseguita da Gulcemal. Lui la raggiunge, ma lei impugna la pistola e gli spara al petto. Benché ferito, Gulcemal soccorre Deva e la porta al sicuro nel rifugio di caccia della sua proprietà e le mette a posto la caviglia. Nel frattempo, Ipek ha portato la polizia davanti alla casa di Gulcemal, ma senza un mandato, non possono entrare. Lei esita, poi decide di correre via a chiamare soccorsi. Gulcemal viene operato in casa senza anestesia per sua stessa volontà: in ospedale attirerebbe infatti l'attenzione della polizia. Dopo una notte difficile, in cui Deva, solo perché obbligata dallo stesso Gulcemal, si prende cura di lui, l'uomo si riprende. Ma dovrà vedersela con Zafer, infuriata con lui perché le ha soffiato sotto il naso i suoi migliori clienti, attratti dai bellissimi decori delle stoffe di Deva. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

