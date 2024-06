La rosa della vendetta, la seconda puntata del 14 giugno in streaming

La seconda puntata de La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), è andata in onda venerdì 14 giugno in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la seconda puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La rosa della vendetta saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la trama della seconda puntata

Dopo aver rapito Ibrahim (il padre di Deva) Gulcemal fa in modo che la ragazza si rechi alla sua residenza. Quando Deva vede il padre ferito e dolorante per le percosse subite, implora Gulcemal di lasciarlo libero e di poter prendere il suo posto. Gulendam rivela a Mert di sapere che lui l'ha sposata soltanto perché ricattato da suo fratello Gulcemal e che stava per sposare un'altra donna, ma di averlo fatto per il bene del bambino che aspetta. Nel frattempo, Deva, esasperata dalla prigionia, urla contro Gulcemal che nessuna donna potrebbe volerlo al suo fianco. Poi sviene. Mentre sta riposando, Gulcemal si accorge che la ragazza ha una voglia sul polso, la stessa che ha visto su una bambina che anni prima, quando era povero e appena uscito dal riformatorio, gli aveva offerto del cibo: era Deva. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

