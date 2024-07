La quinta puntata de La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), è andata in onda venerdì 5 luglio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la quinta puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, gli stessi episodi de La rosa della vendetta saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la trama della puntata del 5 luglio

Gulcemal e Deva in una scena de La rosa della vendetta

Mert supplica Deva di perdonarlo per averla tradita con Gulendam e per essere fuggito con lei, tuttavia la ragazza rifiuta e si precipita da Gulcemal, decisa a svelargli che Mert è il suo ex fidanzato. Deva riesce a persuadere Gulcemal per visitare il padre in ospedale; in cambio, l'uomo esige che Deva lo accompagni al fidanzamento della figlia del sindaco. Armagan dà istruzioni a un complice per aiutare Deva a scappare dalla villa di Gulcemal. Zafer intanto partecipa alla festa, ma vieta al figlio di divulgare il loro legame di parentela. È il giorno della fuga: Mert cerca un confronto finale con Deva, ma lei non è disposta a perdonare il suo ex fidanzato. Successivamente, Deva riesce a fuggire e a raggiungere la macchina del complice di Armagan. Tuttavia, la loro fuga è interrotta quando gli uomini di Zafer li raggiungono e sequestrano la ragazza. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

