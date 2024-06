La rosa della vendetta, la quarta puntata del 28 giugno in streaming

La quarta puntata de La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), è andata in onda venerdì 28 giugno in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la quarta puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, gli stessi episodi de La rosa della vendetta saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: la trama della quarta puntata

Mert, dopo aver capito di non avere scampo, parla chiaramente a Gulendam: non la ama e non l'amerà mai. Lei, tra le lacrime, gli promette di farlo fuggire lontano, dove sarà al sicuro e dove neanche suo fratello Gulcemal potrà raggiungerlo. Nel frattempo, Gulcemal fa avverare il desiderio di Deva di rivedere suo padre in ospedale e poi le dice di aver giurato a se stesso che, se lei non acconsentirà di sua volontà a lavorare per lui entro l'indomani sera, la lascerà andar via. A casa di Gulcemal, durante una cena d'affari con i soci italiani, arrivano Zafer e Ipek. Quest'ultima chiede alla sorella di abbandonare la casa di Gulcemal, ma Deva, sotto gli occhi increduli della sorella, dichiara di essere rimasta con lui di sua spontanea volontà. Immediatamente dopo che Zafer e Ipek lasciano la casa di Gulcemal, sopraggiungono Mert e Gulendam. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

