Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della nuova serie La rosa della vendetta, in onda venerdì 21 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di venerdì 21 giugno di La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), Deva, con la caviglia rotta, fugge attraverso il bosco, inseguita da Gulcemal. Lui la raggiunge, ma lei impugna la pistola e gli spara al petto. Nonostante sia ferito, Gulcemal soccorre Deva e la porta al sicuro nel rifugio di caccia della sua proprietà. Nel frattempo, Mert riesce a contattare un amico che lo informa di ciò che è successo in sua assenza: l'infarto di Ibrahim, l'incendio doloso della casa e del laboratorio, la stessa Deva tenuta prigioniera di un uomo ricco e malvagio. La rosa della vendetta va in onda tutti i venerdì su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

