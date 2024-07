L'ultimo episodio della prima stagione de La rosa della vendetta, la serie tv turca di Canale 5 con Murat Unalmis (Demir Yaman di Terra Amara), è andato in onda venerdì 12 luglio in prima serata su Canale 5. Nel video proposto qui sopra è possibile rivedere il finale della stagione, mentre sulla piattaforma Mediaset Infinity è possibile rivedere gratuitamente on demand tutti gli episodi della serie.

La rosa della vendetta, come finisce l'ultima puntata del 12 luglio

Negli episodi in onda venerdì 12 luglio in prima serata su Canale 5, Armagan riesce a scoprire che Gulcemal è in realtà suo fratello. Prima però di riuscire a comprendere cosa ci sia all'origine dell'astio con la madre Zafer, quest'ultima lo porta in aeroporto, spingendolo a lasciare il Paese per dirigersi a Londra e restare al sicuro. Ma anziché imbarcarsi, Armagan decide di rifugiarsi a casa di Gulcemal, certo che lì nessuno potrà trovarlo.

Deva, interpretata dall'attrice Melis Sezen, in una scena della serie La rosa della vendetta

La nuova convivenza è però segnata da una nuova convinzione da parte di Gulcemal, deluso all'idea che la ragazza sia rimasta con lui solamente per assecondare i piani di Zafer. In ospedale per fare visita al padre, Deva incontra la sorella Ipek e scopre chi si nasconde dietro il suo rapimento. Incredula, la giovane sembra decisa a misurarsi direttamente con Zafer: la donna che l'ha cresciuta sarebbe davvero stata capace di arrivare a ucciderla?

