I momenti più importanti degli episodi 15 e 16 della nuova serie turca La rosa della vendetta, in onda l'1 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 15 e 16 della serie turca La rosa della vendetta, in onda domenica 1 settembre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Vefa interviene tempestivamente affinché Mert e Gulcemal non scoprano attraverso l'ecografia le reali condizioni della gravidanza di Gulendam Nel frattempo Deva affronta Zafer e promette fedeltà a Gulcemal, il quale però continua a credere che sia una spia. Armagan escogita con Ipek un piano per ottenere le risposte che cerca e confermare la parentela con Gulcemal. Nel frattempo, Mert scopre la presenza di Armagan da Gulcemal e informa Zafer, che si trova alla stessa asta pubblica a cui Gulcemal vuole partecipare. Durante l'incontro con il sindaco, Zafer propone di realizzare il progetto a metà del budget di Gulcemal, ottenendo l'incarico. Gulcemal, quindi, decide di invitare la donna a casa sua, insieme a uno degli italiani, Deva e Armagan. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 15 e 16 de La Rosa Della Vendetta. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE